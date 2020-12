Stiltekapel Bakel heeft Pools tintje; ‘Poolse kerkbezoekers gaan intenser om met het geloof’

BAKEL - De stiltekapel in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Bakel blijkt veel Poolse bezoekers te trekken. Speciaal voor hen heeft de kapel nu ook een Pools tintje.

,,Het mooiste was geweest dat de bezoekers gewoon in de kerk een kaarsje, gebed of een moment van rust zouden kunnen vinden. Maar dat durven we niet aan omdat we bang zijn voor vandalisme”, zegt Guido Verachtert (71) uit Bakel. Hij is initiatiefnemer van de stiltekapel en coördinator van de kapeldames en -heren, de vrijwilligers die de kapel beheren. ,,Daarom hebben we in het voorportaal van de kerk een stiltekapel ingericht. De bezoekers kunnen door een glazenwand de kerk in kijken.”

Veel Poolse bezoekers

In de kapel ligt ook een intentieboek, waarin de bezoekers iets in kunnen schrijven. Verachtert: ,,We zagen in het intentieboek dat er best veel Poolse bezoekers zijn. We zijn toen gaan kijken of we voor hen iets kunnen betekenen.” Het was een kleine moeite om de kapel wat aan te passen, zegt hij.

Quote Het gaat er ons niet om hoeveel bezoekers er komen, maar dat die ene mens die het zwaar heeft, troost kan vinden Guido Verachtert, initiatiefnemer stiltekapel

,,Het gaat er ons niet om hoeveel bezoekers er komen, maar dat die ene mens die het zwaar heeft, troost kan vinden door een gebed, een kaarsje aan te steken of gewoon een rustmoment voor zichzelf kan vinden in de kapel.” Naast de beelden die al in de kapel stonden -een Mariabeeld, de kleine Theresa en de Heilige Antonius - hangt er nu ook voor de Poolse kapelbezoekers een schilderij van de Zwarte Madonna van Czestochowa.

In stukken hakken

De Zwarte Madonna, de icoon van Maria, trekt in Polen vele bedevaartgangers. Volgens de legende werd de icoon in de vijftiende eeuw tijdens veldslagen door Hussieten uit het klooster van Czestochowa gestolen. Onderweg leek de icoon steeds zwaarder te worden en werd besloten hem met zwaarden in stukken te hakken. Daarop begon de icoon te bloeden. Na restauratie bleef in de linkerwang van Maria een litteken achter. Sindsdien komen er elk jaar duizenden pelgrims naar Czestocowa om deze afbeelding te zien.

In de kapel liggen verder prentjes met Poolse tekst en brochures met de geschiedenis van de Bakelse kerk. ,,De Poolse mensen zijn veel intenser met hun geloof bezig dan wij”, zegt kapeldame Jo van de Laar (70). Naast twee kapeldames zijn er ook twee echtparen die ervoor zorgen dat de kapel geopend en gesloten wordt. Van de Laar: ,,Ik vind het erg fijn om dit te kunnen doen. Wij zorgen ook dat er een kaarsje brandt en ‘s avonds legen we de kas. Ik ben zelf gelovig, ik vind daar mijn rust, en bid er.”

De stiltekapel in de Sint-Willibrorduskerk in Bakel is dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur.