Stofhappen als jongensdroom: in een buggy naar Dakar

Vraag ze wat Dakar zo speciaal maakt en je hoort de passie eraf spatten. ,,Het is de zwaarste rally ter wereld. Een echt bucketlist-dingetje, een soort jongensdroom om deze te rijden."

Jeffrey Otten uit Mortel en de Berghemse Nicky Zoontjens verheugen zich op twaalf dagen aan een stuk honderden kilometers door de woestijn crossen. Otten: ,,En dan ook nog zorgen dat je niet verdwaald of vast komt te zitten. Dat is toch gaaf? Ik wilde het al jaren. Het kost alleen heel veel geld en komt eigenlijk nooit uit. We besloten er eindelijk voor te gaan.’’

Nooit in buggy

Het duo vond elkaar twee jaar geleden tijdens het enduro rijden. Otten: ,,Nicky reed mee in de groep waar mijn toenmalige navigator ook in zat. Zo zijn we met elkaar in contact gekomen. Het klikte meteen erg goed. Ik vertelde dat het mijn doel was om mee te rijden met de Dakar. Hij was meteen enthousiast. Al gauw wisten we het: we wilden het samen doen. Ik had echter nog nooit in een buggy gereden en Nicky had nog nooit genavigeerd. Dat was nog wel even iets.''

De Dakar-fanaten moeten voor de rally op elkaar ingespeeld zijn. Dat betekent oefenen, oefenen, oefenen. En dat gaat volgens Otten boven verwachting goed: ,,We hebben onze eerste rally in Polen gereden. Dit was mijn eerste rally in een buggy en Nicky's eerste keer met een roadboek in zijn handen. We hoopten op een dertigste plek, maar wonnen zelfs de derde nachtetappe.” In januari en april gaan ze nog een aantal rally's rijden in Afrika: de Africa Eco Race en de Morocco Desert Challange. ,,Dat wordt ook meteen mijn eerste keer rijden in de woestijn. Spannend, maar we hebben er zin in.‘’

Over de taakverdeling hebben de twee hele duidelijke afspraken. Zoontjes is de navigator en bepaalt dus waar ze naartoe moeten rijden. Het is Ottens taak om goed naar hem te luisteren en, zoals hij het zelf zegt, 'keihard te rijden': ,,Ik houd wel van wat risico nemen. Als we eenmaal goed in de race liggen, zal ik wel wat extra gas geven. Maar we hebben niet het idee dat we echt etappes gaan winnen. Het zou natuurlijk wel mooi zijn. Ons hoofddoel is om de eindstreep te halen. Dat gaat zwaar maar ook kei mooi worden. We hebben er heel veel zin in.‘’