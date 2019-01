Stop de Stank maakt bezwaar tegen vergunningaanvraag Deurnese mestverwerker

Vereniging Stop de Stank is de enige die een zogenaamde zienswijze tegen de aanvraag indiende. De gemeente Deurne moet de bezwaren meewegen in het nemen van een definitief besluit. Los daarvan heeft Stop de Stank alle raadsleden een mail gestuurd. Doe!, PvdA en Progressief Akkoord/GroenLinks hebben daarop vragen gesteld aan burgemeester en wethouders. Antwoorden moeten nog volgen.

Onlangs is door een uitspraak van de rechter de zeggenschap over mestverwerkers in een aantal gevallen overgedragen van provincie aan gemeenten. Dit is ook bij Kumac het geval. Stop de Stank is van mening dat de regels van de provincie voor mestverwerkers strenger zijn dan van -in dit geval- Deurne. De vereniging vindt dat de gemeente de provinciale regels moet hanteren voor de vergunning van Kumac. Dat betekent onder andere dat op- en overslag van mest binnen moet plaatsvinden en dat de lucht extra gezuiverd moet worden.