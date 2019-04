Stopdestank kondigt stil protest aan in gemeentehuis Deurne

De brief is geschreven door omwonenden van de Bosweg in Deurne en gaat over een agrarische ondernemer in die straat. Die heeft onlangs een vergunning aangevraagd voor de wijziging van zijn bedrijf naar een pluimveehouderij met 80.000 vleeskuikens. Burgemeester en wethouders oordeelden dat er geen rapport over de effecten voor het milieu hoeft worden gemaakt. Dit onder andere omdat de ondernemer afstand doet van zijn varkens, waardoor de uitstoot afneemt.

Een aantal jaar eerder is er in dezelfde straat met geld van de provincie een veehouderij verplaatst omdat het gebied overbelast was vanwege uitstoot van onder andere geur. Omwonenden en Stopdestank kunnen de twee ontwikkelingen niet met elkaar rijmen. Ook PvdA Brabant en Deurne en Progressief Akkoord GroenLinks Deurne stelden er vragen over.

Omdat niemand mag inspreken roept Stopdestank mensen op om zich aan te sluiten bij het stille protest. Over brieven die aan de raad zijn gericht kan nooit ingesproken worden vanwege het reglement van orde, aldus een woordvoerder van de gemeente. ,,De brief bevat al alle punten die de schrijver aan wil kaarten. Deze hoeven niet ook nog toegelicht te worden.” Alle officiële momenten voor inspraak voor de Bosweg moeten daarnaast nog komen. De omgevingsvergunning is nog niet verleend. Mensen die er tegen zijn, kunnen bezwaar maken en in beroep gaan.