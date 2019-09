Stormachtige Shakespeare bij Speledonckers in Someren

De spelersgroep van de Speledonckers is op speciaal verzoek van hun nieuwe regisseur Ruud van Bree met De Storm aan de slag gegaan. In hoog tempo wisselen komische, dramatische en romantische scènes elkaar af in een van William Shakespeares onbekendere toneelstukken.



,,We hadden geen flauw idee waar we aan begonnen of waar het stuk over ging, maar we zijn er vol voor gegaan en eigenlijk is het daardoor alleen maar mooier geworden", vindt Rens Koolen. Om het stuk, gebaseerd op The Tempest, in een paar woorden samen te vatten is lastig. Zoveel verhaallijnen lopen schijnbaar willekeurig door elkaar. ,,Het is een heel apart stuk, oh help", zegt Femke van Seggelen op de vraag om het stuk te beschrijven. ,,Het zit heel ingewikkeld in elkaar, maar alles heeft wel zijn functie. Shakespeare is niet voor niets zo beroemd", voegt Bodine van der Lubben toe.