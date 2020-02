Stormschade Deurne: minste meldingen van hele regio

Daarnaast sneuvelden er vier bomen op gemeentelijke grond. In tegenstelling tot eerdere stormen -waarbij in Deurne steevast bomen met bosjes omwaaiden- lijkt de schade volgens een woordvoerder nu dus erg mee te vallen. ,,Hoe het zit met bomen op particuliere grond weten we natuurlijk niet, daarvan hopen we dat de schade daar ook beperkt is gebleven.” De vier bomen waren jong en daardoor nog niet zo stevig geworteld of juist ziek en/of dood. Ze stonden in de kasteeltuin aan het Haageind, bij de Bikkels in Vlierden en in het park van de wijk Heiakker. Wel waaiden er op veel plekken takken uit bomen. Een aannemer verwijdert de omgevallen bomen; Deurne Doet 't ruimt de takken op.