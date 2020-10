Straks geen files meer bij Beekse Brug in Beek en Donk?

Wie vanuit Lieshout naar Gemert rijdt, loopt grote kans om bij de Beekse Brug een behoorlijke tijd te moeten wachten. Vaak zijn automobilisten die linksaf willen slaan richting de Bosscheweg de boosdoener van de opstopping, zo is de conclusie van adviesbureau Arcadis dat in opdracht van de provincie de knelpunten op het tracé Beek en Donk-Gemert in beeld bracht.