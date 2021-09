Streep door bezwaren van nertsenhouder Van Deurzen, bouwplan elf kavels in Elsendorp kan van start

amateurbijlage Vader en dochter Pagonidis, samen op het hockeyveld in Asten: ‘Wij willen hier iets achterla­ten’

9 september Een gemoedelijke dorpsclub met ambitie, dat is HCAS voor Nieck en Nina Pagonidis. In Asten zijn vader (53) en dochter (20) herenigd bij dames-1. Het duo is erop gebrand om met hun team de stap naar de middenmoot te zetten in de eerste klasse.