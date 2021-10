Streep door brouwplannen Holevoort in Bakel

Zes generaties snappen er niks meer van: laat jongeren­cen­trum de Fuse met rust!

7 oktober BAKEL - Spannend was het al een tijdje en dat blijft het ook nog heel even. Wat gebeurt er met jongerencentrum de Fuse in Bakel: blijft het op de huidige plek aan de Dorpsstraat of kiest de gemeenteraad van Gemert-Bakel vanavond voor de optie verhuizing? Dat laatste dreigt, tot groot verdriet van zes generaties vrijwilligers.