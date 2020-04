Streep door plan hybride vergaderwijze Gemert-Bakel

Ontstond de Peelbrand door broei van vegetatie of door menselijk handelen?

27 april DEURNE - Het is nog altijd onduidelijk wat de oorzaak is van het Peelinferno dat 800 van de 1000 hectare Deurnsche Peel wegschroeide. Volgens hoofdofficier van dienst Ton Driessen van de brandweer zijn er drie mogelijke oorzaken, waarvan er eentje is uitgesloten. ,,Bliksem was het zeker niet. Dan blijven broei van vegetatie en menselijk handelen nog over.”