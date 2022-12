Streep door straten in Liessel en Helenaveen: wegen opgeofferd voor natuur

De Aa stroomt straks weer dwars door Helmond, maar liefst 7,5 kilometer lang

HELMOND - Er ligt al een stukje Aa in de kasteeltuin. Daarnaast stroomt er water onder het oppervlak van - hoe kan het ook anders - de Oude Aa in het centrum. En in het Geukerspark keerde de Aa terug. Dit is nog maar het begin: het riviertje stroomt straks weer dwars door Helmond.

