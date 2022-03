Streetrock Bakel heeft geld eindelijk terug

Daarmee heeft Streetrock te langen leste dan toch de eerder toegezegde steun binnen die het festival zou krijgen. De regering had de organisatie die steun al beloofd. Dat gebeurde toen Streetrock begin juli vorig jaar, de dag voordat het festival zou beginnen, alsnog moest worden afgelast. Aanleiding daarvoor was het besluit van het kabinet om vanwege het plots fors toenemend aantal coronabesmettingen de vergunningen voor alle publieksevenementen weer in te trekken.

Bands en apparatuur

Nu de steun vanuit Den Haag binnen is, kan Streetrock een lening van 25.000 euro die de gemeente Gemert-Bakel had verstrekt weer aflossen. Door de plotselinge afgelasting zag de organisatie zich geconfronteerd met al gedane uitgaven voor bands en apparatuur waar geen inkomsten tegenover stonden.

Volledig scherm Beeld van een eerdere editie van Streetrock in Bakel © Marcel van Gerwen

Op initiatief van burgemeester Michiel van Veen stak de gemeente het Bakelse popfestival de helpende hand toe. Het stak Van Veen dat Den Haag nogal laks bleek in het verstrekken van de toegezegde steun en sprak daar openlijk zijn ergernis over uit. Van Veen toont zich nu tevreden dat dat geld ‘eindelijk’ binnen is in Bakel.

Nieuwe editie

De voorbereidingen voor een nieuwe editie van Streetrock - voor de kerk, op het plein - zijn al weer enige tijd in volle gang. Die vindt plaats op zaterdag 9 en zondag 10 juli. Welke bands er zullen optreden, is nog niet bekend gemaakt.

De organisatie van Streetrock is nauw verbonden met die van OJC Fuse. De toekomst van Fuse is onderwerp van discussie nu het pand van het jongerencentrum door het gemeentebestuur verkocht is aan horecaonderneming Bakels Genot. In overleg tussen Streetrock, Fuse, Bakelse Genot en wethouder Bart Claassen is afgesproken dat Streetrock dit jaar nog gebruik kan blijven maken van het Fusegebouw in de aanloop naar en tijdens het festival.