Streetrock Bakel: van boerenkar tot tweedaags festival

Midden jaren negentig van de vorige eeuw nam de Bakelse jeugd het heft in eigen handen, Jongerencentrum The Fuse vond dat het tijd werd voor een festival voor en door Bakelnaren. Dit resulteerde in een succesvol festival op een boerenkar in de Van de Poelstraat. Dat dit het begin zou zijn van het succesverhaal wat het inmiddels is had niemand toen kunnen bedenken. Daar waar in de kinderjaren de bezoekers nog allen uit Bakel en omgeving kwamen trekken nu rockliefhebbers uit heel Nederland naar het festival.