Strijd om arbeidsmigranten in Liessel blijft woeden: ‘Waarom mogen ze wél op nummer 17 verblijven en op nummer 19 niet?’

Na gewelddadi­ge dood van zijn pa helpen lotgenoten Daniël van Berlo door te leven

17 november HELMOND - In de wintermaanden voert bij Daniël van Berlo verdriet standaard de boventoon. Dat is de periode waarin zijn vader Theo van Berlo dertien jaar geleden overvallen werd, vermist raakte en later dood werd teruggevonden. Juist dan kan de Helmonder extra rekenen op steun van zijn lotgenoten.