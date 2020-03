Strijd tegen overlast F35 werpt in Scandinavië vruchten af

Als iemand uit eigen ervaring kan vertellen hoe een vertrekkende F35 klinkt, is het wel Hans Kristian Norset. Zijn boerderij ligt op driehonderd meter van de start- en landingsbaan van de Noorse luchtmachtbasis Ørland. Per dag stijgen achttien van deze gevechtsvliegtuigen pal over zijn huis op. ,,Laat ik motorfietsen als vergelijking gebruiken. Een F16 klinkt als een Suzuki, een F35 als een Harley Davidson'', zo omschrijft hij. ,,De F35 maakt een veel dieper geluid dat ook al snel enkele decibellen luider klinkt. Het veroorzaakt ook meer trillingen in huis.‘’



Omwonenden van militaire basis De Peel kunnen kortom hun borst natmaken als Defensie er over een tijdje weer vluchten hervat. Per jaar zouden daar 1800 F35's moeten stijgen en 1800 landen.