Strijd tussen kringloopwinkel ONA en Asten gaat maar door

Het is het nieuwste hoofdstuk in de kwestie die al ruim een jaar speelt. In februari 2019 werd duidelijk dat het nodige moest gebeuren aan de (brand)veiligheid van de kringloopwinkel. Zo moesten er brandwerende wanden komen tussen de grote stapels spullen. De wanden kwamen er niet zozeer voor de veiligheid van het winkelend publiek, maar ze werken bij een uitgebroken brand brandvertragend.