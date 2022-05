Strijd tussen Slits en gemeente Laarbeek verhardt verder: varkensboer krijgt aanmaning

Middeleeuw­se stad van Jacques Vriens komt tot leven op een weiland in De Mortel

Op een weiland waar normaal koeien grazen ging zaterdagavond het enorme theaterspektakel Strijd om de kathedraal in première. De openluchtvoorstelling in De Mortel dompelde het publiek in spel, geur en muziek onder in de middeleeuwse stad Trichterbosch waar met veel pijn en moeite een enorme kathedraal gebouwd wordt.

22 mei