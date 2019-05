Strijdbare Oostappen: ‘Niet bewust van strafbare feiten’

Oostappen herkent zich niet in de beschuldigingen, blijkt uit een verklaring die is opgesteld door advocaat Mark Hendriks van FT Advocaten in Nijmegen. ‘Al geruime tijd vindt er een regulier boekenonderzoek van de belastingdienst plaats bij het concern. Daarin is alle medewerking verleend. Er zijn enkele fiscale geschillen gerezen en de Oostappen Groep was nog in gesprek met de belastingdienst over een eventuele oplossing. De Oostappen Groep betreurt het derhalve ten zeerste dat de Fiod deze vergaande stap heeft gezet, maar is strijdbaar.’