Stro vliegt in brand in schuur Milheeze, kippen blijven ongedeerd

Door binnen te blussen kon worden voorkomen dat het vuur oversloeg. Daardoor hebben de kippen van de pluimveehouderij de brand overleefd. Niet bekend is hoeveel kippen precies in de stal zitten, maar volgens de officier van dienst van de brandweer gaat het om een groot aantal. ,,We hebben weten te voorkomen dat de brand oversloeg door binnen in de stal te blussen”, zegt hij. Daarnaast had de boer ook al wat bluswerk verricht: ,,Toen wij aankwamen was hij al bezig hooi uit de hal te rijden.”