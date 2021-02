‘Stroeve communicatie in Deurne moet beter: er is niemand die weet wat er speelt in dorpen en wijken’

DEURNE - Probeer maar eens naar het gemeentehuis in Deurne te bellen en meteen de juiste persoon aan de lijn te krijgen voor het probleem dat in jouw dorp speelt. Veel succes, dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Volgens de VVD Deurne mist de gemeente een aanspreekpunt voor dorps- en wijkraden, waardoor de communicatie vaak stroef is.

Wat Deurne goed zou doen, is één man of vrouw die je kan bellen. Eén persoon in het gemeentehuis die weet wat er speelt in de dorpen en wijken. En die jou als voorzitter van een wijkraad of gemeenschapshuis dus te woord staat en vragen vervolgens uit zet bij zijn collega's. ,,Of die je vertelt wie je moet hebben voor je probleem of idee”, vertelt Peter Eijsbouts van de VVD Deurne. De partij legt hun plan voor een contactpersoon voor de wijken en dorpen dinsdag voor in de vergadering van de gemeenteraad.

Quote De rode draad in de opmerkin­gen van dorps- en wijkraden was de communica­tie met de gemeente. En hoe vaak dit mis gaat, ondanks dat abtenaren hun best voor inwoners willen doen Peter Eijsbouts, VVD Deurne

Nieuw is zo'n aanspreekpunt niet. Deurne had ooit een coördinator wijk- en dorpsraden, maar die functie sneuvelde vanwege financiële redenen. De VVD constateert dat de communicatie er sindsdien niet op vooruit is gegaan, ondanks de pogingen van de gemeente om dit wel voor elkaar te krijgen.

,,Vlak voor corona hadden we alle dorps- en wijkraden en alle mensen van de gemeenschapshuizen uitgenodigd voor een gesprek. We waren benieuwd naar wat er leeft en waar ze zoal tegenaan lopen. De rode draad in de opmerkingen was de communicatie met de gemeente. En hoe vaak dit mis gaat, ondanks dat abtenaren hun best voor inwoners willen doen.”

Voor één onderwerp, drie ambtenaren

Eijsbouts kan er uit eigen ervaring over meepraten. Hij is al jaren voorzitten van Samen Vlierden. ,,Voor één onderwerp heb je soms drie ambtenaren nodig van drie verschillende afdelingen, zoek maar eens uit wie je dan precies moet hebben. En wat me ook opvalt: veel ambtenaren weten niet wat er in de dorpen speelt en dat kan dan weer verwarring veroorzaken. Wij zijn in Vlierden bijvoorbeeld bezig met een plan voor meer groen in de straten. Maar nu moet er een nieuwe waterleiding komen en de mensen die dat aanleggen bellen vervolgens overal aan om te vertellen wat ze gaan doen én vragen aan de bewoners wat ze terug willen hebben in de groenperken. De één wil rozen, de ander gras. Moeten wij weer naar al die mensen toe om te zeggen dat dat niet de bedoeling is. Omdat ze dus een nieuw groenplan hebben. Dit had voorkomen kunnen worden als er overlegd was. Als iemand bij de gemeente wist wat er speelde met ons groenplan.”

De oplossing is eenvoudig, vindt de VVD. ,,Geld vrijmaken voor één aanspreekpunt.” Dinsdag zal blijken of die kans er in zit.