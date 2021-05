Struinen door nieuw warenhuis van brocante van zestien verschillende aanbieders: ‘Gezellige meuk’

ASTEN-HEUSDEN - Wie denkt dat oud niet in is, moet eens bij Meggie de Bont langsgaan. Niet meer in Stiphout achter stoffenhandel De Greef, want de hal daar gaat plat, maar vanaf nu in Asten-Heusden in de kassen van het oude tuincentrum Groenrijk. Daar heeft ze haar brocantewinkel Gezellige Meuk heropend als warenhuis van 1000 m2, op naar de 3000.