Studenten eensgezind: centrum Someren moet autovrij

Oudere vrouwen hebben momenteel moeite om de Postelstraat in Someren rustig over te kunnen steken. De smalle straat is nog steeds bereikbaar voor auto’s en het ontbreekt aan zebrapaden in de belangrijkste winkelstraat van het dorp. Studenten vanuit het hele land verbaasden zich de afgelopen weken over die situatie in hun tijdelijk werkgebied. Zij zien maar één geschikte oplossing: wandelaars en fietsers moeten weer de baas op straat worden, bleek vrijdagochtend tijdens hun eindpresentaties in cultureel centrum De Ruchte.