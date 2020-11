‘Studiebol’ Jack Swaanen: in sneltreinvaart van pastoraal werker tot diaken in Asten en Someren

SOMEREN - Voor het eerst sinds mensenheugenis heeft de Franciscusparochie van de gemeenten Asten en Someren een diaken. Afgelopen zaterdag vond tijdens een eucharistieviering in de Sint-Jan in Den Bosch de wijding van Jack Swaanen plaats.

„Het was behoorlijk indrukwekkend”, stelt Jack Swaanen (61), kort nadat hij door handoplegging en gebed door bisschop De Korte de wijding tot diaken heeft gekregen. „Zeker in deze vreemde tijd is het heel bijzonder om dit mee te mogen maken.”

Voor Swaanen, in het dagelijks leven docent bij het Varendonck College, speelt het geloof een belangrijke rol in het leven. Dat hij diaken zou worden had hij echter niet verwacht. „Het is gewoon op mijn pad gekomen.” Het feit dat de Franciscusparochie nu een diaken heeft, is uniek. „Ik heb dertig jaar in Asten gewoond en zover als ik weet hebben we er nooit eentje gehad.”

Diaken worden logische vervolgstap

Sinds vorig jaar woont Swaanen met zijn vrouw Maria in Someren-Eind. De afgelopen jaren was hij al als pastoraal werker verbonden aan de parochie, toch had Swaanen meer ambitie. „Ik wilde me nog nadrukkelijker aan de parochie verbinden.” Voor zijn gezin, bestaande uit drie kinderen en elf kleinkinderen, kwam de wens om diaken te worden niet als een verrassing. „Een van mijn grootste hobby’s is studeren. Zo heb ik theologie gestudeerd aan de universiteit van Tilburg. Dan is diaken worden een logische vervolgstap.”

Mede doordat hij de studie met succes had afgerond, werd het voor Swaanen makkelijker om diaken te worden. „Normaal duurt een opleiding om diaken te worden vijf jaar, maar vanwege mijn studie had ik de mogelijkheid om een verkort traject van één jaar te volgen.”

Quote Het gebeurde regelmatig dat ik op een verjaardag uren sprak over het geloof. Diaken Jack Swaanen

Soort bemiddelaar en luisterend oor

Een diaken staat in de parochie bekend als een soort bemiddelaar, hij kijkt goed rond en is voor iedere parochiaan een luisterend oor. Als pastoraal werker had Swaanen ook een belangrijke rol in de parochie. „Het gebeurde regelmatig dat mensen om advies kwamen vragen of dat ik op een verjaardag uren sprak over het geloof.”

Nu hij als diaken aan de slag gaat, mag hij ook diensten leiden. Hoe ze in de Franciscusparochie zijn nieuwe rol gaan invullen is nog niet bekend. „Daarover heb ik binnenkort een gesprek met pastoor Scheepers, maar ik kan me voorstellen dat ik voortaan huwelijken ga doen.”

Als dankbaarheid voor deze gekregen kans ging Swaanen zondag voorop tijdens een gebed en communie in de kerken van Asten en Someren. Van de gelovigen ontving hij veel felicitaties. „Het is bijzonder om te weten dat mensen speciaal voor mij naar een viering komen.”