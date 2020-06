Subirrigatie in Heusden enthousiast ontvangen: ZLTO komt met extra geld voor waterbeheer

ASTEN-HEUSDEN - Het ondergronds beregenen van landbouwgrond kan op veel plekken in deze regio, de hoge zandgronden in De Kempen uitgezonderd. Belangenbehartiger ZLTO juicht het toe dat agrariërs zoals de familie Ulen in Heusden met ingenieuze technieken voor goed bodembeheer zorgen.

Sterker nog, vanaf 1 juli komt er opnieuw een pot met 750.000 euro beschikbaar voor soortgelijke initiatieven. De ZLTO krijgt dat rijksgeld toebedeeld via de provincie. ,,Je moet het zien als aanjaaggeld”, zegt ZLTO-beleidsspecialist water en bodem Johan Elshof. ,,Als de boer ook bijlegt steek je straks zo anderhalf miljoen euro in beter bodem- en waterbeheer. De subirrigatie van de familie Ulen is daar een heel mooi voorbeeld van.”

Veel opties in gebied Aa en Maas

Het melkveebedrijf van die familie ligt in het buitengebied van Heusden. In vijftig hectare grond zijn leidingen en drainagebuizen gelegd. Het water komt via een stuw in de Voordeldonksche Broekloop. Die aanwezigheid van watertoevoer is volgens Elshof essentieel. ,,Maar je hebt in het gebied van Aa en Maas veel mogelijkheden, zoals langs het Wilhelminakanaal en de Zuid-Willemsvaart. Je hoeft daar niet zo veel te doen, het water regelt het zelf. Alleen in de hoek Valkenswaard-Eersel heb je dat niet.”

Helpen leden en niet-leden