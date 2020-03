Subsidie voor Lieshouts 'dementielogeerhuis’ is verlengd

,,Een hotel voor speciale gasten”, zo omschrijft De Zorgboog Logeerhuis Plezant, gevestigd in woonzorg­locatie Franciscushof te Lieshout. Het huis is erop ingericht om mensen die lijden aan dementie of een aanverwante aandoening een prettig verblijf te bieden. Dankzij zeven stemmige gastenkamers met iedere een eigen badruimte, een grote en een kleinere huiskamer en een binnentuin kunnen de cliënten voor korte of langere tijd buiten hun normale omgeving verzorgd worden. Het idee is dat daardoor ook hun mantelzorgers kortstondig ontlast worden, zei projectcoördinator Marion Peters daar eerder over. ,,De zorg voor mensen met dementie is gewoon heel zwaar. Als een partner of ouder een paar dagen bij ons logeert, kan de mantelzorger even op adem komen.”