'Super leuk als honden blij zijn met hun verrassingsbox’

De Beek en Donkse heeft thuis altijd honden gehad. Toen ze ging samenwonen, wilde ze dan ook heel graag een hond. ,,Ik werkte heel onregelmatig en was veel thuis. Daarom wilde ik weer een hondje, het liefst een poedel. Dat vond mijn vriend eigenlijk niks. Maar toen we naar een nestje gingen kijken, was ook hij meteen verkocht. Zo hebben wij Beer gekregen. Ik kreeg veel reacties op Beer omdat het zo’n lief hondje is. Daar moest ik iets mee doen. Zo heb ik een Instagram-account voor haar aangemaakt. Ik vond het leuk om foto’s te maken. En ze gaat toch overal mee heen. Zelfs naar rolschaatstrainingen.’’

Quote Op een gegeven moment kreeg ik een berichtje van een bedrijf dat verras­sings­boxen voor honden maakt Shirley Westhoff

Binnen no time ontplofte het Instagram-account van Beer: ,,We ontvingen steeds vaker verzoeken om samen te werken. Op een gegeven moment kreeg ik een berichtje van een bedrijf dat verrassingsboxen voor honden maakt. Ik zou het ook wel leuk vinden om daar iets mee te gaan doen. In diezelfde tijd had ik door corona veel tijd over. Door Beers account ken ik veel mensen uit het hondenwereldje. Daarom wilde ik het gaan proberen. Mijn vriend vroeg zich wel af of er wel markt voor zou zijn. Ik werk fulltime in de zorg en hij werkt ook. We hebben dus niks te verliezen.’’

Zo ontstond Beer Box, een bedrijfje in verrassingsboxen voor honden. Volgende maand wordt de naam veranderd naar Paws and Pupper. ‘Beer’ wordt op social media namelijk verward met bier. Ondertussen is de 23-jarige erachter gekomen dat er daadwerkelijk markt voor is: ,,Sinds de opening in oktober is het een groot gekkenhuis geweest. Je merkt dat een hond steeds meer een écht gezinslid is. Met kerst en verjaardagen worden er ook cadeaus voor de hond gehaald.’’

Pakket met hondenbier

Daar stemt ze haar producten op af: ,,Wij hebben vier verschillende soorten boxen: een verjaardagsbox gevuld verjaardagsgerelateerde producten én hondenbier, een puppy box, de original box die elke twee maanden een nieuwe inhoud krijgt en een snackbox. Met kerst hadden we een speciale box gemaakt. Er is ook al vraag naar paas-, lente- en zomerboxen. Verder kan je speelgoed, snacks en andere verzorgende producten bij ons halen.’’

Het verschil tussen Westhoffs producten en producten uit de dierenspeciaalzaak is duidelijk: ,,Ik verkoop alleen maar spullen waar ik echt achter sta. In een dierenzaak weet je soms niet wat je koopt. Sommige hondensnoepjes zitten vol met suiker. De snacks op mijn site zijn honderd procent natuurlijk en niet schadelijk. Verder verkoop ik exclusieve speeltjes. En je krijgt waar voor je geld. Ik doe niet aan half gevulde boxen. Op een gegeven moment hoop ik dit wel fulltime te kunnen doen. Het voelt niet als werk maar als hobby. Ik vind het super leuk als de honden blij zijn met hun pakket. Daar doe je het voor.’’