‘Superstart’ van bouwkunde-carrière Stan en Rens betekent mogelijk ook nieuw leven in kerkgebouw Helenaveen

Lidmaat­schap van Gemertse wandelvere­ni­ging bracht jubilaris Margot Verbakel veel goeds

GEMERT - Twee weken voor haar achtste verjaardag werd Margot Verbakel-Meijer door haar grote broer Martien meegenomen naar de wandelvereniging in Gemert. Net als twee van haar broers en een zus moest ze maar eens kijken of ze lid wilde worden van die vereniging. Nu, zestig jaar later, is ze daar nog altijd blij om omdat het verenigingsleven haar zoveel goeds heeft gebracht.

3 februari