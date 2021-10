SV Lierop twee gedecoreerde leden rijker: lintje voor Willy van den Elzen en Toon Hesius

Vertrek Hema zorgde voor veel onrust in belangrij­ke Eindhoven­se winkel­straat; leegstand centrum hardnekki­ger door corona

6:00 EINDHOVEN - Je kunt er geregeld weer over de koppen lopen, maar daarmee is de leegstand in de Eindhovense binnenstad nog niet opgelost. ,,Er komen niet veel lege winkels meer bij, maar het vinden van nieuwe huurders duurt langer”, aldus Mark van Zwam van RSP Makelaars. ,,Lego wil wel maar zoekt het juiste pand nog”