SV Someren 75 jaar: 'Voetbal is hier een familiegebeuren'

Met enkele ploegmakkers drinken Bas Boonman en Stijn Kusters ontspannen een biertje tijdens het hemelvaarttoernooi bij SV Someren. Kusters en Boonman mogen zich met recht SV Someren-iconen noemen. Zij waren in 2012 steunpilaren van het team dat iets unieks in de driekwart eeuw clubgeschiedenis presteerde: promotie naar de hoofdklasse. Veel hoofdrolspelers van destijds wonen tegenwoordig niet meer in Someren, maar de zeven jaar geleden geslagen mijlpaal schept nog altijd een band. Kusters: ,,Kom ik ex-ploegmakkers op een feestje tegen, dan gaat het al snel over 10 juni 2012." Die dag staat ook nog altijd in het geheugen van clubfotograaf Jan van den Broek gegrift. Hij was uiteraard van de partij in Heesch, toen Someren ten koste van HVCH promoveerde naar de hoofdklasse. ,,Dat er iets groots stond te gebeuren, voelde je gewoon. Er hing een zweem van onaantastbaarheid. Die was zelfs in de drie supportersbussen voelbaar."