SV Someren krijgt nieuw kunstgras in winterstop

Deurnena­ren heel erg behulpzaam: inwoners boden bijna 2000 uur aan ‘coronahulp’

22 juli DEURNE - Inwoners van Deurne hebben zichzelf volgens de gemeente overtroffen in hun behulpzaamheid. Tijdens de eerste coronamaanden zijn Deurnenaren in totaal 1.925 uur te hulp geschoten via het vrijwilligersplatform Deurnevoorelkaar. Dit heeft een maatschappelijke waarde van 38.500 euro, aldus de gemeente.