Swinkels Family Brewer in Lieshout neemt brouwerij De Molen over

Chauffeur (33) uit Deurne overleden bij ongeluk in België, saunabe­drijf rouwt: 'We waren heel close’

11:36 DEURNE - Een ervaren chauffeur van een saunabedrijf uit Vlierden is dinsdag om het leven gekomen bij een ongeluk op een snelweg in de buurt van Antwerpen. Het gaat om een 33-jarige man uit Deurne, meldt een medewerker van SuperSauna aan het Eindhovens Dagblad. De overleden chauffeur was er al ruim tien jaar in dienst. ,,Iedereen was ontzettend close met hem.”