Swinkels laat Afrikaanse bierdroom uitkomen en maakt Ethiopiërs trots

Burger wint vaak Wmo-zaken

18 mei DEN HAAG - Burgers die naar de rechter stappen in een conflict met hun gemeente over hulp en ondersteuning voor ouderen of mensen met een chronische ziekte, krijgen vaak gelijk. 41 procent van de vonnissen in rechtszaken over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) viel uit in het voordeel van de burger.