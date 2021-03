Symposium in Deurne: ‘Je bent geen loser als je met een burn-out kampt’

DEURNE - Het dreigt volksziekte nummer één te worden of misschien heeft het deze ‘eer’ al: een burn-out. Tijdens een online symposium in Deurne in het kader van de Week van de Psychiatrie werden de oorzaken, behandelingen en vooral ook de stigma’s blootgelegd.

Steeds meer Nederlanders kampen met deze ziekte die voor velen niet zichtbaar is. ,,We leven in een enorm gejaagde maatschappij. Ik wil wel rustig aan proberen te doen, maar de wereld om me heen blijft maar doorjagen. Mijn grenzen daarin aangeven is zeer lastig”, geeft een van de zeventig deelnemers van het online symposium over burn-out deze woensdagavond aan.

‘Je kunt de wereld niet veranderen’

De vier experts - Ellen Kusters, Roel Derks, Sonja Baetsen en Marianne Driesen - knikken instemmend. Ze werden door organisator Henk Driessen van de Week van de Psychiatrie gevraagd om deel te nemen. ,,Je kunt de wereld niet veranderen, alleen kun je wel door jezelf te veranderen ook de wereld een beetje veranderen”, klinkt het bijna filosofisch.

Toch moeten de vier bekennen dat ze zelf dagelijks te maken hebben gehad met de gejaagde wereld. Neem Ellen Kusters: na jarenlang als docent voor de klas te hebben gestaan stortte ze pal voor de vakantie in. Het werd haar allemaal te veel. Een jarenlange revalidatie volgde maar inmiddels heeft Kusters de rust in haar leven weer terug en voelt ze zich beter dan ooit.

Quote Mijn vrouw wilde alles altijd perfect doen Roel Derks, Zijn vrouw heeft een burn-out

Zover is het nog lang niet bij de vrouw van Roel Derks. Exact één jaar geleden kreeg de moeder van twee kinderen last van vermoeidheid, spierpijn en druk op de luchtwegen. Doordat corona net in het land was, werd daarvoor gevreesd. Na een negatieve test vielen de puzzelstukjes snel op z’n plaats: ,,Mijn vrouw wilde alles altijd perfect doen, ze klaagde soms iets meer. Pas toen ze negatief testte, wisten we dat ze een burn-out had.’’

Het leven van de werkende vader ging op de schop, naast vader en echtgenoot werd hij nu ook mantelzorger. Toch blijft hij er luchtig onder: ,,Ik doe het met alle liefde en plezier.”

Schaamte

Zowel Kusters als Derks geeft aan dat het ‘etiket’ burn-out veel doet met de patiënt en het gezin. Derks: ,,Er rust schaamte op dit thema, mensen durven er niet over te praten als ze er zelf last van hebben.” Kusters is het daar volledig mee eens: ,,Je bent geen loser als je met een burn-out kampt.”

Maar hoe krijg je nu een burn-out? Volgens Sonja Baetsen, haptotherapeut en mindfulnesstrainer, ligt het vaak aan de opvoeding. ,,Uit de praktijk merk ik dat veel patiënten die zijn opgevoed zijn met een ‘schouders-eronder-en-doorgaan’ mentaliteit op latere leeftijd ermee te maken krijgen. Terwijl het juist zo belangrijk is om af en toe rust te nemen. Je batterij is leeg en moet volledig opgeladen worden.”