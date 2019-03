Syriër (19) die burgemeester Laarbeek bedreigde veroorzaakt nog steeds problemen: ‘Het systeem faalt’

Agrariërs in Heusden willen samen problemen tackelen

6:00 ASTEN-HEUSDEN - Een Poolse vrouw zit ziek in haar woonkamer in een boerderij aan de Pijlstaartweg. Ze werkt normaal gesproken op een boerenbedrijf aan de even verderop gelegen Bleekerweg, maar haar vriend werkt wel in het varkensbedrijf van Maarten van der Velden. ‘Foei’, grapt wethouder Henk van Moorsel, want volgens de huidige regels mag zij daar niet wonen omdat ze niet ter plaatse werkt. Het is exemplarisch voor de problemen waar veel agrariërs in de gemeente Asten tegenaan lopen. Zij pleiten voor verruiming van de regels, bleek donderdag meerdere malen tijdens een rondgang langs diverse locaties voor arbeidsmigranten in Asten-Heusden.