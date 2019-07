Syriër in Liessel verdacht van zware mishandeling vrouw

DEN BOSCH - Mohammed al K. uit Syrië hangt twaalf maanden cel boven het hoofd, omdat hij in februari vorig jaar in zijn woning in Liessel een vrouw ernstig mishandeld zou hebben. De vrouw, met wie hij al enkele jaren een relatie had, zou volgens haar ook zijn gegijzeld en verkracht. Daarvoor ontbreken volgens het OM echter de bewijzen.

Over wat er die avond en nacht in februari precies is gebeurd, lopen de verklaringen van beiden zeer sterk uiteen. De vrouw zegt dat zij rond middernacht weg wilde, maar dat dit door de man onmogelijk werd gemaakt: de deuren zaten op slot. Tijdens de ruzie die daarop ontstond kreeg zij meerdere kopstoten, werd ze aan haar haren door de woonkamer gesleurd, werd ze geschopt en met haar hoofd tegen een muur geslagen. Bij de mishandeling zou ze ernstig oogletsel hebben opgelopen, waarvoor zij nog steeds behandeld wordt. Ze vreest voor blijvende blindheid.

De verdachte, zelf slechtziend, wierp dinsdag bij de rechtbank in Den Bosch alle beschuldigingen ver van zich af. De vrouw zou in razernij zijn ontstoken toen zij in zijn huis meisjeskleding had aangetroffen. Enkel uit noodweer zou hij zijn vriendin, toen zij hem aanviel, ‘enkele klappen’ hebben gegeven. Na het incident zouden beiden zijn gaan slapen, waarna de volgende ochtend samen een bezoek aan de huisarts werd gebracht, aldus de verdachte.

Boekdelen

Officier van justitie Esther Lodder hecht geen enkel geloof aan zijn verklaringen. De verwondingen die de vrouw had opgelopen, spraken volgens haar boekdelen en vormden het onomstotelijke bewijs van de zware, urenlange mishandeling in de nacht van 24 op 25 februari. En daar past een fikse straf bij, ook al heeft de man een blanco strafblad.

Advocaat Rik van Moll stelde dat de verklaringen van de vrouw het enige bewijsmiddel vormen. Uit medische rapportages blijkt volgens hem dat het letsel veel minder ernstig was. De beschadiging aan haar ogen is volgens Van Moll het gevolg van een ongeneeslijke aangeboren oogafwijking.

Kinderen