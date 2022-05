SZS-man John Wolter kan geen nee zeggen, maar zal dat moeten leren nu hij stopt met alles regelen

,,Ik trok misschien wat veel naar me toe, maar ik ben een echte verenigingsman die geen nee kan zeggen. Maar nu ik er binnenkort mee stop, moet ik dat wel leren zeggen.”

Van 06.00 uur tot middernacht in de weer

Hij was al die jaren elke vrijdag van 06.00 uur tot middernacht in de weer voor ‘zijn’ SZS. ,,En op zaterdag verwerk ik de uitslagen in de standenlijsten en stel ik het programma samen voor de volgende speeldag. Ook verwerk ik de strafzaken af die de scheidsrechters mij toesturen en regel dat de boetes worden betaald en schorsingen worden uitgevoerd.”

Volgens Wolter valt het met de strafzaken nog wel mee. ,,Het bestuur heeft een aantal vaste boetes en schorsingen vastgelegd in het huishoudelijk reglement, zoals schelden tegen de scheids. Daar staan drie wedstrijden schorsing voor en dat weten de spelers, dus houden zij zich in als ze de man in het zwart willen beledigen. Omdat drie weken niet voetballen voor de liefhebber best veel is.”

Quote Het is zo gegroeid in de loop der jaren dat ik ‘alles’ regel John Wolter

De spelers vinden het heel normaal dat Wolter ‘alles’ regelt, zodat zij zich alleen maar bezig kunnen houden met waar het om gaat bij SZS: voetballen. ,,Dat is zo gegroeid in de loop der jaren. Het is vaak John hier, John daar of John zo én dat doet John wel even, dat klopt. De leden komen met klachten bij mij, over scheidsrechters en andere zaken. Ik probeer ze te helpen door uit te leggen hoe het bestuur tegen bepaalde zaken aankijkt. Die uitleg waarderen de spelers en zij accepteren mijn advies.”

Weg uit sporthal De Pas

De minste periode van de Somerense vereniging begon toen John in 1988 onverwachts te horen kreeg dat de wedstrijden niet meer gespeeld mochten worden in sporthal De Pas. ,,Daar hebben wij in de beginjaren gespeeld. Na afloop van de competitie kregen wij te horen dat De Pas vanaf dan alleen voor de tennissport geopend was. Dat bericht sloeg in als een bom, zonder zaal was het einde verhaal voor SZS. Na veel geregel mochten wij gebruik maken van sporthal De Postel, waar het op drie kleine veldjes best wennen was. Later werden die samengevoegd tot één groot veld. Daar spelen we nu nog op.”

Erkenning door burgemeester en Koningin

,,Het mooiste was het moment dat ik werd geridderd met een onderscheiding van de Koningin”, herinnert Wolter zich. ,,Tijdens een wedstrijdavond stapte de burgemeester de zaal binnen en maakte mij blij met zijn prachtige verhaal over mijn 25 jaar bij de Stichting Zaalvoetbal Someren. Ik vind dat nog steeds een erkenning en ben er heel trots op.”

Quote Nu moet zelfs John Wolter nee zeggen tegen nieuwe aanmeldin­gen

Het zaalvoetbal in Someren groeide uit haar jasje; naast De Postel regelde John de sporthal van het Varendonck-college in Someren en mag indien nodig uitwijken naar de sporthal in Asten. ,,Maar dat is dan ook de max aan accommodaties waar wij gebruik van maken, met 36 teams die met ruim 500 spelers meer dan 300 wedstrijden per jaar spelen. Meer kan echt niet, dus nu moet zelfs John Wolter nee zeggen tegen nieuwe aanmeldingen.”

De verenigingsman kijkt terug op een mooie periode in zijn leven. ,,Dat was SZS zeker, natuurlijk dankzij mijn medebestuursleden en de leden”, zegt hij bescheiden. ,,Maar aan alles komt een einde, na deze competitie stop ik. Het is tijd voor andere dingen.”