't Oude Raadhuis krijgt koffie-/thee uitspanning en cadeauwinkel

BEEK EN DONK - Knus bij Marie , zo gaat de koffie-/theetent annex cadeauwinkel in ‘t Oude Raadhuis in Beek en Donk heten. Marieke de Groot en haar man Arian - gemeenteraadslid voor de PNL - gaan de tent runnen. Maar eerst moet er nog een paar maanden worden verbouwd.

Ze gaan nog op barista-cursus. Want ze willen er wel voor zorgen dat ze een goede bak koffie, dan wel espresso of machiato kunnen serveren. Daar hebben ze nog ruim de tijd voor, want pas in januari opent volgens planning de nieuwe zaak. De expositieruimte gaat in november tot en met de kerst dicht voor de verbouwing van het rijksmonument. ,,Wij zitten straks in het onderste deel, de kunst in het bovenste”, zegt Arian.

Aanvankelijk had het stel in het voorhuis van hun woning aan het Heuvelplein een winkel willen beginnen. ,,Een beetje zoals vroeger. Dat je gewoon thuis bent en als er dan een klant binnenkomt, loop je naar voren.” Maar het liep anders. ,,We kwamen in gesprek met Henry van Vlerken, toen nog centrummanager. Die opperde dat het misschien wel een idee zou zijn om met onze plannen in ‘t Oude Raadhuis te zitten.”

Nu is de kunst in ‘t Oude Raadhuis alleen op zaterdag en zondag te bezichtigen, maar als zij er straks in zitten van woensdag tot en zaterdag. ,,Een win-winsituatie dus. En bij mooi weer, of als de kunst extra open is of rond de kerstdagen ook op andere dagen.”

Arian voert de woordvoering over de plannen, maar eigenlijk is het Marieke (‘Marie’, dus) die de horeca en winkel voor het grootste deel van de tijd onder haar hoede zal hebben. Hij heeft een al een hoveniersbedrijf én is actief als raadslid voor de Partij Nieuw Laarbeek. Een druk bestaan, dus.

Genziekte

Maar ze willen ervoor zorgen dat zij, degene die nu thuis alles draaiend houdt, straks niet met haar ziel alleen thuis op de bank zit. In 2018 haalde het gezin nog de voorpagina van de krant omdat Arian prins carnaval zou worden, maar voor de eer bedankte nadat zijn oudste zoon Daan van bijna elf jaar overleed aan de gevolgen van een genziekte. Zijn jongere broertje Teun, nu bijna 11 jaar, gaat dezelfde kant op. ,,We willen dat Marieke straks tussen de mensen is, midden in de samenleving. En aan de andere kant willen we bijdragen aan het ‘Beleefplein’ zoals dat door de gemeente is bedacht. Overdag is hier nog weinig te beleven. We hoeven geen winst te maken, kostendekkend is genoeg.”

Omdat Arian ook raadslid is, hebben ze een integriteitsonderzoek ondergaan. ,,Zoiets moét goed getoetst zijn. De centrummanager heeft kunnen beamen dat er meerdere kanshebbers waren en dat we geen voorkennis hadden. Nu we goedkeuring van de provincie hebben, durven we met het plan aan de slag.”