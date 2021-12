't Slotje zet stap voorwaarts met g-tennis: ‘Iemand moest naar Eindhoven voor aangepaste les, dat kunnen wij zelf ook’

BEEK EN DONK - Verschrikt kijkt Liselotte de tennisbal na die ze zojuist met een harde knal over het net heeft geslagen. Razendsnel vliegt in de richting van de trainer. Maar als ze ziet dat de bal Jorg Gussenhoven ruim gemist heeft, haalt ze opgelucht adem en begint vrolijk te lachen.

,,Dat ging maar net goed", klinkt het uit de mond van de trainer. ,,De volgende keer ietsjes meer naar rechts, Liselotte.” En hop, daar vliegen de ballen weer. Heen en weer, over het net van baan vijf in tennishal de Oude Toren in Beek en Donk, domicilie van tennisclub 't Slotje.

De afgelopen tijd is ‘t Slotje langzaam maar zeker er wat anders bij gaan doen: gehandicapten-tennis. Of naar analogie van het g-voetbal op grasmat: g-tennis. Een middag in de week zijn er twee rolstoeltennissers aan het werk in de sporthal. En op zaterdagmiddag is er tennisles voor kinderen en tieners met het syndroom van Down. of een achterstand, het zij geestelijk of lichamelijk.

Iets harder, Marie-José

,,We nemen daarmee als club onze maatschappelijk verantwoordelijkheid”, vertelt Gussenhoven, terwijl hij aan de zijlijn de verrichtingen van zijn pupillen nauwgezet in de gaten houdt. ,,Dat hoort er bij als club, vinden we. De aanleiding was dat er een ziek iemand hier uit het dorp helemaal naar Eindhoven moest voor speciaal aangepaste tennisles. Dat konden - nee, dat moesten wij ook zelf kunnen vond de club. Vandaar. Iets harder, Marie-José.”

De 17-jatrige Liselotte zit door de week op een speciale school in Zeist. ,,Daar ben ik met tennis in aanraking gekomen. Een hele leuke sport, vind ik. Je bent de hele tijd bezig. In de weekenden, als ik thuis in Beek en Donk ben, miste ik dat wel. Daarom was ik blij dat ze er ook hier vorig jaar mee begonnen zijn. Nu spelen we binnen, maar het liefst tennis ik buiten, in de open lucht.”

Nederlands kampioen

Het tennissen gaat de Beek en Donkse goed af, zo blijkt: vorig jaar is ze in haar klasse Nederlands kampioen geworden. Wat vindt ze van het niveau van haar clubgenootjes Marie-José en Nancy, met wie ze op deze kille zaterdagmiddag op baan staat. ,,Prima hoor, de ene keer lukt het beter dan de andere keer.”

‘t Slotje werkt intussen aan het langzaam maar zeker aan het uitbouwen van het g-tennis, in de regio Helmond nog een zeldzaamheid, zo heeft de hoofdtrainer van 't Slotje gemerkt. ,,We willen er graag wat meer bekendheid aan geven zodat er ook wat meer mensen op af komen. De komende maanden gaan we daar ook wat clinics voor organiseren.”

Emmer water

De drie Beek en Donkse meiden zijn inmiddels begonnen aan het oefenen van het geheime wapen in het tennis, de back-hand. ,,Kijk, zo doe je dat”, doet Gussenhoven met een stem waarin engelengeduld doorklinkt de slag heel langzaam voor. ,,Alsof je een emmer water leeggooit.”