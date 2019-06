't Streeckhuys breidt uit met restaurant in Deurne

DEURNE - Streekproductenwinkel ‘t Streeckhuys slaat een nieuwe weg in. Ondernemer Bart Witteveen opent in april 2020 ook een eigen restaurant in hartje Deurne.

Het nieuwe restaurant komt in het oude pand van keurslager Antoine van Baars aan de Stationsstraat in Deurne. Op dit moment wordt de hele binnenkant gesloopt, laat Bart Witteveen weten. De planning is dat de verbouwing over ruim een half jaar klaar is.

Quote Het is ideaal: we kunnen straks onze eigen producten kant en klaar laten proeven in het restaurant. Bart Witteveen, Ondernemer

Witteveen bouwt al sinds 2015 met zijn familie aan een formule waarin alles draait om producten uit de omgeving. Elk product dat hij verkoopt haalt de Deurnenaar zelf bij boeren en leveranciers op, waardoor er nergens schakels tussen zitten.

Koks

Het restaurant wordt een verlengstuk van de winkel, vertelt Witteveen. ,,Het is ideaal: we kunnen straks onze eigen producten kant en klaar laten proeven in het restaurant. Het is wel even een andere tak van sport dan een winkel, dat klopt. We zijn nu bezig alles in gang te zetten en op zoek naar goede koks.”





Op het menu staat straks ‘Hollandse kost’, aldus Witteveen. ,,Steaks, burgers, eigenlijk alles wat we nu verkopen uit deze streek.”

Kaal

Maar zo ver is het voorlopig nog niet. ,,Deze week wordt al het puin opgeruimd en gaan we alles kaal maken. Het restaurant wordt uiteindelijk ingericht in de zelfde sfeer als onze winkels: staal, hout en groen. Ook komt er een straat door de winkel te lopen, waaraan je kunt eten. Verder een open keuken natuurlijk, zodat je kunt zien hoe alles bereid wordt.”