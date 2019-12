Taakstraf voor pluimveehouder uit Heusden

DEN BOSCH/HEUSDEN - Een pluimveehouder uit Asten-Heusden krijgt een taakstraf van 80 uur (helft voorwaardelijk) omdat hij te veel dieren hield. Hij had fors te weinig rechten in de jaren 2015 en 2016. Tevens dreigt een geldboete van veertigduizend euro.

De rechtbank in Den Bosch houdt er rekening mee dat het bedrijf in financiële nood verkeert en mogelijk op korte termijn verkocht moet worden. De zorgelijke situatie is van grote invloed op zijn dagelijkse leven. De rechtbank legt daarom een geheel voorwaardelijke geldboete op. Deze straf moet er voor zorgen dat de eigenaar in de toekomst niet opnieuw de fout ingaat.

De Heusdenaar was niet de enige die zich in de rechtszaal moest verantwoorden. Een pluimveehouder en zijn bedrijf uit Gilze werden veroordeeld tot een maximale taakstraf van 240 uur en een geldboete van 200.000 euro (helft verantwoordelijk). De man hield met zijn bedrijf vele tienduizenden kippen meer dan waarvoor hij rechten had. Hij moet ruim 1,9 miljoen euro aan financieel voordeel nu afstaan.

De pluimveehouder uit Gilze verkocht in de periode 2015 tot 2018 vrijwel al zijn pluimveerechten om te kunnen investeren in nieuwe technieken om mest te verwerken. Hoewel de rechtbank het lovenswaardig vindt dat de man met zijn bedrijf wilde investeren in dergelijke ontwikkelingen, deed hij dit door de wettelijk vereiste pluimveerechten te verkopen. Doordat hij zich niet aan de milieuregels hield kreeg hij ook een concurrentievoordeel ten opzichte van pluimveehouders die zich wel aan de regels houden.