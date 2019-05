Taart gooien naar leiders hoogtepunt in Someren-Heide

,,De leden zijn deze week op pad voor een heitje voor een karweitje, de opbrengst is daarvoor. Het leukste van ons werk bij Jong Nederland is dat we wat kunnen betekenen voor de jeugd uit ons dorp. Daar halen wij met onze leiders veel energie uit”, zegt de voorzitter. ,,En die energie had onze vereniging vooral begin deze eeuw hard nodig. Met 175 leden werd het kleine clubhuisje dat bij De Bunt was gevestigd veel te klein om de jeugd uit De Hei te bieden wat nodig is.”