Tabaqui (35) uit Deurne heeft een YouTube-kanaal maar bijna geen volgers: ‘Mensen willen maar niet op die abonneerknop douwen’

In zijn video's gooit hij in de serie: ‘stuitert of breekt-ie?’ bijvoorbeeld een afzuigkap vanuit het raam naar beneden om te kijken wat er gebeurt. Ook sloot hij zich in de winter 24 uur op in zijn schuur. Tien duimpjes omhoog kreeg hij daarvoor. ,,Ik snap niet waarom mensen niet even dat like-knopje indrukken.”