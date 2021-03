Tachtig procent van de tijd is Siris-studio momenteel leeg: Lokale omroep Asten-Someren wil naar een kleinere ruimte in de Ruchte verhuizen

SOMEREN - Tachtig procent van de week is het oorverdovend stil op de redactie van lokale omroep Siris in Someren. Vanwege corona zitten bijna alle medewerkers vanuit thuis te werken, met als gevolg dat al bijna een jaar huur wordt betaald voor niet-gebruikte ruimtes. De omroep heeft het al niet breed en wil daarom naar een kleinere ruimte, de Ruchte doet er intussen alles aan om Siris binnenboord te houden.

De band tussen de lokale omroep en het cultureel centrum aan de Laan ten Roode is er al vanaf het begin van de Ruchte in 1998. Siris heeft op de eerste verdieping van het cultureel centrum onder meer een radiostudio, serverruimte, ontvangstruimte en diverse kamers waar onder meer eindredacteuren hun werk kunnen doen.

Sinds de uitbraak van de pandemie gebeurt het meeste werk vanuit diverse huis- en zolderkamers. Zelfs hoofdredacteur Harrie van Horik komt nauwelijks nog op kantoor, hooguit eens per week om de post op te halen. Die nieuwe werkwijze bevalt de medewerkers van de omroep prima. Voor het bestuur reden om de huisvesting onder de loep te nemen, want in augustus loopt het huidige huurcontract af.

Quote Het is natuurlijk onzin om huur te betalen voor ruimtes die we niet gebruiken.” Emiel de Vos, Voorzitter Siris

Siris wil volgens de nieuwe voorzitter Emiel de Vos echter graag in de Ruchte blijven, maar dan in een kleinere ruimte waardoor de huur minder wordt. Er is alleen plek nodig voor de radiostudio en serverruimte. ,,Het is natuurlijk onzin om huur te betalen voor ruimtes die we niet gebruiken”, vindt De Vos. ,,We hoeven niet weg uit de Ruchte en hebben ook geen opties daarbuiten. De Ruchte is een mooie, centrale plek voor ons.”

Het wordt puzzelen

Ook algemeen manager Tim Rijper van het Somerense cultuurhuis hoopt dat de onderlinge band blijft bestaan. In de wandelgangen pikt Rijper de nieuwtjes uit de gemeente op en kan hij op zijn beurt de omroep van nieuws voorzien. ,,Wij zijn de nieuwsmakers, zij de nieuws-spreiders. We werken ook al veel samen, bijvoorbeeld tijdens carnaval en recent nog tijdens de productie van de Goede doelen bingoshow. Het wordt puzzelen, maar er zijn wel mogelijkheden”, is Rijper hoopvol.

Nog even geduld

Daarvoor moet eerst overlegd worden met de gemeente Someren die pandeigenaar is. Bij een interne verhuizing van de studio moeten alle systemen vernieuwd en verlegd worden. Wellicht moet ook het pand nog wat aangepast worden. Rijper vermoedt dat er desondanks ‘wel een mouw aan te passen is’. ,,We hebben met zijn drieën de intentie om hier uit te komen. Het balletje is nu aan het rollen, nog even geduld dus.”