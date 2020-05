Tachtigste Fokpaardendag in Lierop afgelast vanwege coronacrisis

Tips Hoe veilig zijn die zelfgemaak­te mondkapjes nou eigenlijk?

11:01 BEEK EN DONK - Per 1 juni moeten we een niet-medisch mondkapje op in het openbaar vervoer. Maar: hoe veilig is een zelfgemaakt mondkapje eigenlijk? En waar moet je op letten wanneer je er een koopt? Het ED vroeg het aan een veiligheidsexpert.