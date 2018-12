Tatoeages in Glazen Kooi Someren

Tatoeage

John den Dekker, één van de vijf bestuursleden van Stichting De Glazen Kooi Someren, is erg tevreden over de belangstelling die er in het dorp is voor het evenement. Dat het leeft binnen de gemeenschap is ook duidelijk te merken aan het aantal wensen dat ingediend is: ,,Ruim honderd wensen hebben we ontvangen”, geeft Den Dekker aan. Vrijdagavond werd er live in de Glazen Kooi een tatoeage gezet bij moeder en dochter Bisschops. Opvallend is dat de wensen die ingediend zijn meestal voor anderen zijn: ,,mensen denken veel aan de medemens in de gehele gemeente Someren, dat is mooi om te zien”, besluit Den Dekker.