Te dichtbij? Apparaatje helpt mensen om afstand te houden

Rechtszaak ruiming nertsenhou­de­rij­en vandaag al

12:11 DEN HAAG - De rechtszaak tegen de aangekondigde ruiming van de nertsenhouderijen in de Peel vindt vrijdagmiddag al plaats. De zaak was eigenlijk gepland voor maandagochtend, maar is naar voren gehaald. De zitting is om 16.00 uur bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in Den Haag.