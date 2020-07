Te dun rechtbank-dossier speelt brokkenpiloot Someren in de kaart

Die nacht in oktober 2018 stapelde de bestuurder (21) fout op fout. Hij reed na ‘chillen’zijn vrienden naar huis, maar zijn rijbewijs was afgepakt omdat hij een keer onder drugs was aangehouden. Nu raakte hij ‘om onbekende reden’ de macht over het stuur kwijt. De auto vloog langs het kanaal over een vluchtheuvel, over een andere rijbaan, door de middenberm, over nog twee rijstroken, door een groenstrook en over een fietspad om tegen een boom te eindigen.



Een vriend die zonder gordel achterin zat, had allerlei gezichtsbreuken. Ze lieten de auto achter maar de bestuurder meldde zich de volgende dag alsnog.