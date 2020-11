Te oud pand, te weinig aanloop en te weinig plek voor 1,5 meter afstand: Consultatiebureau in Lierop dicht

LIEROP - Er kwamen maar heel weinig mensen, het pand is verouderd en de coronamaatregelen kunnen daar niet opgevolgd worden. Daarom sluit het consultatiebureau in Lierop definitief.

De luxe in de gemeente Someren was ongekend, stelt Margreet de Leeuw, directeur kraam- en jeugdzorg bij De Zorgboog. De Peelgemeente kende tot voor kort drie consultatiebureaus waar ouders terecht konden voor een onderzoek van hun kindje: Someren, Someren-Eind en Lierop. Ter vergelijking: een stad als Helmond heeft er vijf in totaal. ,,Someren was dus best uniek.”

Het consultatiebureau in wijkgebouw De Lije was eens in de maand geopend. Sinds de intrede van corona in maart werden echter alle consultatiebureaus van De Zorgboog gesloten. De meeste bureaus gingen in september weer open, uitgezonderd die in Lierop.

Pand voldoet niet meer

Volgens De Leeuw voldoet het pand niet meer. Het is te oud en te klein om voldoende afstand van elkaar te houden. Inmiddels is een alternatief gevonden voor Lieropse ouders. De jeugdarts, de wijkverpleegkundige en de consultatiebureauassistente verhuizen mee naar het Wijkgebouw aan de Kerkstraat in Someren.

Lierop nog steeds goed bediend

Tevens is er vanaf 12 januari voortaan eens per twee weken een (week)spreekuur in basisschool ’t Rendal aan de Offermansstraat. De ingang is via de peuterspeelzaal van Norlandia aan de kant van het park. Het gaat om iedere tweede en vierde dinsdag van de maand van 13.30 tot 14.00 uur. Somerens wethouder Theo Maas is diegene die zich hier hard voor heeft gemaakt, verduidelijkt De Leeuw. ,,Dat is een mooi alternatief. De mensen in Lierop worden dus nog steeds goed bediend. De zorg is laagdrempelig en we kunnen ook nog altijd op huisbezoek gaan.”