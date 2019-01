Te veel dieren en mest aangetroffen bij controle Deurnes bedrijf

De controle verliep in goede orde, aldus de gemeente Deurne. De ondernemer moet het aantal dieren verminderen. Ook zal de mestboekhouding onderzocht worden. Op het terrein was meer mest aanwezig dan was geregistreerd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De gemeente zal bekijken of er sprake is van de opslag van mest van derden, omdat dat niet is toegestaan volgens het bestemmingsplan.