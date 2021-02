Te veel leerlingen, te weinig ruimte: school in Deurne wil uitbreiden maar gemeente trapt op de rem

Het gaat goed met D’n Bogerd. Té goed, eigenlijk. Vanwege de nieuwbouwwijk in de Spoorzone is het aantal leerlingen omhoog geschoten. Keerzijde is dat de Deurnese school te krap in haar jas zit. Vanaf augustus is er een acuut ruimtegebrek, meldt Jacqueline Ketelaar van Stichting Prodas, het schoolbestuur waar D'n Bogerd onder valt.

Het is niet dat het tekort aan lokalen uit de lucht komt vallen. ,,We zijn nu twee jaar in gesprek met de gemeente omdat we wisten dat dit er aan zat te komen. Als je een nieuwe wijk bouwt, dan krijg je vanzelf meer kinderen. En verder is er geen school hier in de buurt, dus dat ze er niet eerder mee aan de slag zijn gegaan, is op z'n minst een beetje dom te noemen.”

Quote Ze gaan het helemaal niet oplossen. Ze hebben ons laten weten dat er geen geld is. Ze zeggen: gooi de kinderop­vang er maar uit, dan kunnen jullie die vierkante meters inzetten Jacqueline Ketelaar, Stichting Prodas

De gemeente erkent dat er een capaciteitsprobleem is en dat D'n Bogerd recht heeft op uitbreiding. ,,Maar ze gaan het helemaal niet oplossen. Ze hebben ons laten weten dat er geen geld is. Ze zeggen: gooi de kinderopvang er maar uit, dan kunnen jullie die vierkante meters inzetten.”

Een slecht idee, vinden ook de ouders. Zowel Prodas als de Medezeggenschapsraad stuurden alle gemeenteraadsleden een brief om hun ongenoegen te uiten. ,,Het is een Brede School en dat is het niet voor niets. Dat betekent namelijk dat er doorlopende leerlijnen zijn en dat is goed voor de ontwikkeling van een kind. We volgen de kinderen vanaf heel jonge leeftijd, zodat we bijvoorbeeld vroegtijdig taalachterstanden kunnen signaleren. Je gooit niet zo maar de kinderopvang uit zo'n concept.”

Zeer teleurgesteld

Bovendien zijn die vierkante meters niet genoeg om de groei van het aantal leerlingen op te vangen. ,,Je zult uiteindelijk uit moeten breiden en een gemeente is verplicht dat te financieren. Ze krijgen elk jaar drie miljoen voor dit soort verbouwingen. Dus als Deurne nu zegt: het potje is leeg, dan zou ik wel willen weten waar dat geld dan naartoe is gegaan.” Ketelaar heeft om die reden een verzoek om inzage gedaan via de Wet Openbaarheid van Bestuur. ,,Ik geloof niet dat ze ons expres dwars willen zitten, maar ik ben wel zeer teleurgesteld.”

Het college van burgemeester en wethouders laat weten nu mee te denken aan een oplossing voor de korte termijn.,, Dit kan door het inzetten van de ruimte voor de kinderopvang.” Voor de langere termijn wordt er naar alle maatschappelijke voorzieningen in de hele wijk gekeken, om zo zaken te combineren. ,,Het college heeft op dit moment niet gekozen voor een uitbreiding van het gebouw door middel van een aanbouw. De reden hiervoor is dat we eerst breed naar het vastgoed in de gemeente en dus ook in de Sint Jozefparochie kijken. In de wijk is maatschappelijk vastgoed ruim aanwezig. Het college benadert dit in samenhang en bekijkt aan de hand daarvan wat er nodig is.”